



Meta подает иск на израильский сервис парсинга за продажу данных пользователей

Meta заявила, что подает в суд на службу “парсинга по найму” Voyager Labs за использование поддельных учетных записей, программного обеспечения и разветвленной сети IP-адресов для тайного сбора огромных объемов личных данных пользователей Facebook, Instagram, Twitter и других социальных сетей.



“Ответчик создал и использовал более 38 000 фальшивых учетных записей пользователей Facebook и свое программное обеспечение для наблюдения, чтобы собрать доступную для просмотра информацию профиля более 600 000 пользователей Facebook, включая сообщения, лайки, списки друзей, фотографии и комментарии, а также информацию из групп и страниц Facebook”, – заявляют адвокаты Meta. “Ответчик разработал программное обеспечение, чтобы скрыть свое присутствие и деятельность от Meta и других, а также продал для получения прибыли собранные данные”.



Meta заявила, что сбор данных и использование поддельных учетных записей нарушают ее условия обслуживания.



Израильская компания Voyager Labs позиционирует себя как “служба расследований на основе искусственного интеллекта”, которая собирает данные из “миллиардов человеческих пикселей и сигналов” и использует искусственный интеллект для фиксации отношений, отслеживания географического местоположения и предоставления других личных данных “агентствам, отвечающим за общественную безопасность”.



В одном случае служба использовала сообщения в Facebook, чтобы определить полные имена итальянского марафонца и его жены, которые были заражены COVID-19. Затем служба предоставила список друзей и людей, которые взаимодействовали с бегуном. В другом случае Voyager Labs выявила посетителей британского паба, которые могли заразиться вирусом.



Среди заказчиков Voyager Labs есть и полицейское управление Лос-Анджелеса. В отзыве, предоставленном одним из сотрудников отдела, говорится, что Voyager Labs “способна идентифицировать несколько новых целей в гораздо более удобном для чтения формате” и “способна намного быстрее обрабатывать данные, которые намного легче читать”.



Мета добивается постоянного судебного запрета, запрещающего Voyager Labs продолжать эту практику.

