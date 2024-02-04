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Meta побила рекорд роста прибыли за один день
04.02.2024 03:30 Алина Груднева

Meta побила рекорд роста прибыли за один день

Meta 2 февраля побила рекорд однодневного роста прибыли, заработав 196 миллиардов долларов.

По данным Reuters, это связано с объявлением о выплатах дивидендов.

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В частности, акции компании выросли за одну сессию на 20,3%. Рыночная стоимость Meta превысила более 1,22 трлн долларов.

Выплату дивидендов аналитики поясняют тем, что компания, которой принадлежат Facebook и Instagram, хочет обновить свою репутацию на рынке.

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