



Meta побила рекорд роста прибыли за один день

Meta 2 февраля побила рекорд однодневного роста прибыли, заработав 196 миллиардов долларов.



По данным Reuters, это связано с объявлением о выплатах дивидендов.



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В частности, акции компании выросли за одну сессию на 20,3%. Рыночная стоимость Meta превысила более 1,22 трлн долларов.



Выплату дивидендов аналитики поясняют тем, что компания, которой принадлежат Facebook и Instagram, хочет обновить свою репутацию на рынке.