



Мейрав Михаэли: скоростной трамвай будет ездить в шабат



Министр транспорта Израиля Мейрав Михаэли заявила в интервью израильскому ТВ, что со следующего года скоростной трамвай в районе Гуш-Дана будет работать по субботам.



"Это мое решение, я приняла его после рассмотрения всех возможных последствий, о которых говорят эксперты", - добавила она.

Неясно, имеет ли Михаэли право принимать такое решение, поскольку в настоящее время она работает в переходном правительстве, а следующие выборы в Израиле состоятся 1 ноября.



В Гуш-Дане в субботу уже работает минимизированная версия общественного транспорта: между семью городами действует служба "Транспорт выходного дня". Она включает в себя десять линий, позволяющих совершать междугородние поездки в часы, когда обычный общественный транспорт закрыт, с учетом тех районов, где шаббат соблюдается очень строго.



Заявление породило возмущение со стороны религиозных партий, которые яростно выступают против любого общественного транспорта в шабат.

Те, кто выступает против этого шага, скорее всего, заявят, что это решение противоречит соглашению о статус-кво, которое запрещает работу общественного транспорта в еврейских городах в шабат.

