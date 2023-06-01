



Маск вновь потеснил владельца LVMH в списке самых богатых людей мира

Американский миллиардер и гендиректор Tesla Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека мира.



По данным Bloomberg, ему вновь удалось обогнать Бернара Арно.



Это произошло после того, как акции корпорации LVMH рухнули на 2,6%.



По данным рейтинга, состояние Маска в настоящее время оценивается в 192,3 млрд долларов, а Арно - в 186,6 млрд.



За первое место они борются с декабря, когда француз впервые обогнал американского миллиардера в рейтинге. По статистике, акции корпорации Арно, которая владеет Louis Vuitton, Fendi и Hennessy, с апреля рухнули на 10%.



