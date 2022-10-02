



Лапид: "Соглашение с Ливаном укрепит безопасность Израиля"

Премьер-министр Яир Лапид на воскресном заседании кабинета министров 2 октября объявил, что Израиль и Ливан близки к заключению соглашения о демаркации морской границы.



Как сообщает Jerusalem Post, Лапид заявил, что соглашение "укрепит безопасность Израиля".



"Мы обсуждаем последние детали, так что мы не можем сказать, что все готово, но, как мы требовали с первого дня, предложение защищает все интересы безопасности и дипломатические интересы Израиля", - сказал глава правительства.



Кроме этого, Лапид утверждал, что после разрешения спора о морской границе с Ливаном, север Израиля станет "более безопасным", и Израиль сможет добывать газ из месторождения "Кариш", принося больше денег и энергетической безопасности.