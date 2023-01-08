



Кто потерял больше всего капиталов за 2022 год

В Forbes посчитали, что за 2022 год Илон Маск, Джеф Безос, Марк Цукерберг, Пейдж и Бринк вместе потеряли 378 миллиардов долларов.

Больше всего капиталы в 2022 году сократились у Маска, а вот один из соучредителей Google Сергей Бринк потерял всего 45 миллиардов.

Илон Маск

Илон Маск за 2022 год утратил за год рекордные 125 миллиардов долларов. Преимущественно состояние миллиардера сократилось из-за падения акций Tesla и из-за покупки социальной сети Twitter, констатируют в Forbes. Акции Tesla за 2022 год, составляющие основу капитала миллиардера, упали на 65%. Большая часть падения произошла после анонса Маском покупки Twitter. На конец 2022 года состояние Маска оценивалось в 147 миллиардов долларов, однако уже 3 января оно опустилось до 137 миллиардов долларов, а сейчас составляет 140,5 миллиардов долларов.

Джефф Безос

Основатель Amazon за 2022 год потерял 85 миллиардов долларов. Это произошло из-за снижения акций его компании, что составляет большую часть капитала. Так, акции IT-гиганта Amazon снизились на 50%.

Марк Цукерберг

Программист и миллиардер Цукерберг за 2022 год потерял 77 миллиардов долларов. Стоимость акций основанной им Meta за год упала на 64% на фоне сомнений инвесторов в планах компании сфокусироваться на создании метавселенной.

Владельцы Google

Закрывают антирейтинг Forbes основатели Google – Пейдж и Брин. Состояние Пейджа за год сократились на 46 миллиардов долларов, капитал Брина – на 45 миллиардов долларов.

Акции их компании, известной теперь как Alphabet, с конца 2021 года упали на 39% по общему снижению IT-рынка.

