



Крупнейший пенсионный фонд США продал миллионы акций, которые очень подорожали

Крупнейший государственный пенсионный фонд США за первые три месяца 2023 принял ряд решений об акциях в его портфеле. Прежде всего, организация продала миллионы акций известных корпораций. Об этом пишет Morning star.



Согласно последним данным, California Public Employees Retirement System за первый квартал текущего года существенно сократил свои доли акций ряда известных корпораций.



Пенсионный фонд продал такое количество акций:

Apple – 7 миллионов ценных бумаг ;

Intel Corp. – 1,1 миллиона активов ;

NIO Inc. – почти 391 тысяча акций китайского производителя автомобилей.