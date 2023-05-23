Крупнейший пенсионный фонд США продал миллионы акций, которые очень подорожали
Крупнейший государственный пенсионный фонд США за первые три месяца 2023 принял ряд решений об акциях в его портфеле. Прежде всего, организация продала миллионы акций известных корпораций. Об этом пишет Morning star.
Согласно последним данным, California Public Employees Retirement System за первый квартал текущего года существенно сократил свои доли акций ряда известных корпораций.
Пенсионный фонд продал такое количество акций:
- Apple – 7 миллионов ценных бумаг ;
- Intel Corp. – 1,1 миллиона активов ;
- NIO Inc. – почти 391 тысяча акций китайского производителя автомобилей.
Интересно, что с января по март 2023 все вышеупомянутые акции зафиксировали довольно ощутимый рост на фондовом рынке. Например, акции Apple подорожали за этот период на 27%, тогда как ценные бумаги Intel выросли в цене на 24%.
Общая стоимость активов, которыми управляет California Public Employees Retirement System, составляет 456 миллиардов долларов . Клиентами фонда являются государственные и муниципальные служащие из штата Калифорния. Также в этот список входят члены их семей. Речь идет о 2 миллионах человек .
С начала второго квартала эти активы демонстрируют положительную динамику на рынке и продолжают расти в цене. Стоимость активов Apple выросла на 6,2%. Компания Intel укрепила свои позиции на рынке на 9,2%.
На момент создания этого материала, акции самой дорогой компании мира – Apple – торгуются на рынке по цене на уровне 174 доллара, согласно данным Yahoo! Finance. Стоимость Intel и NIO колеблется на уровне 30,08 доллара и 8,33 доллара за штуку соответственно.