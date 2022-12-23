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Крупнейший мировой фонд отказывается инвестировать в Израиль
23.12.2022 16:27 Наталья Богинская

Крупнейший мировой фонд отказывается инвестировать в Израиль

Норвежский фонд благосостояния, один из крупнейших инвестиционных фондов в мире, принял решение не инвестировать больше в Израиль после прихода к власти нового правительства. 

Фонд решил провести проверку активов Банка Израиля, чтобы убедиться, что деньги, которые он переводит израильским компаниям и компаниям, работающим в поселениях, не будут использованы для инвестиций.

Фонд Норвегии управляет активами на сумму более 1,3 триллиона долларов и вкладывает деньги по всему миру. Решение о прекращении инвестиций в Израиль начали обсуждать еще в прошлом году, но в последние недели дискуссии в фонде набрали обороты. Немаловажную роль здесь сыграл характер нового правительства.

Фонд потребовал, чтобы банки не инвестировали в компании, которые работают на территориях, но получил отказ. 

Израиль пытается повлиять на решение, опасаясь, что отказ приведет к “эффекту домино” – в таком случае высок риск, что другие компании и фонды начнут отказываться от инвестиций в Израиль. 
 

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