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Крупнейший банк Британии продаст бизнес в РФ с подачи США
22.12.2023 21:25 Алина Груднева

Крупнейший банк Британии продаст бизнес в РФ с подачи США

США одобрили продажу своего бизнеса в России крупнейшим банком Великобритании HSBC.

По данным британской газеты The Guardian, генеральная лицензия была выдана в пятницу, 22 декабря.

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"В пятницу США выдали генеральную лицензию, разрешающую некоторые операции с российским "Экспобанком", который находится под санкциями, до 21 марта", - сказано в сообщении.

Ранее в декабре США ввели санкции против "Экспобанка", который теперь предлагает купить российское подразделение в России, с чем и поможет генлицензия.

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