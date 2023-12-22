



Крупнейший банк Британии продаст бизнес в РФ с подачи США

США одобрили продажу своего бизнеса в России крупнейшим банком Великобритании HSBC.



По данным британской газеты The Guardian, генеральная лицензия была выдана в пятницу, 22 декабря.



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"В пятницу США выдали генеральную лицензию, разрешающую некоторые операции с российским "Экспобанком", который находится под санкциями, до 21 марта", - сказано в сообщении.



Ранее в декабре США ввели санкции против "Экспобанка", который теперь предлагает купить российское подразделение в России, с чем и поможет генлицензия.