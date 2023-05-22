



Контрольный пакет российской части Яндекса разделят бизнесмены, близкие к Путину

Вечером в среду советник по корпоративному развитию Яндекса Алексей Кудрин лично встретился с Владимиром Путиным, чтобы обсудить продажу российской части компании. На встрече присутствовал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Об этом The Bell рассказали четыре источника, близкие к Яндексу.



По их словам, главной темой обсуждения стал список потенциальных владельцев Яндекса. В нем, по информации собеседников издания, в итоге оказалось четыре покупателя:

владелец холдинга “Интеррос” Владимир Потанин;

основной акционер “Северстали” Алексей Мордашов;

основатель “Лукойла” Вагит Алекперов;

банк ВТБ.

Путин одобрил список Кудрина, утверждают два источника, знающие о результатах встречи. Собеседники The Bell подчеркнули, что “без личного одобрения президента России эта сделка состояться не может”. Предположительно, контрольный пакет российской части компании будет примерно поровну поделен между всеми участниками “консорциума”, остальное останется у миноритариев, в том числе у нынешних топ-менеджеров Яндекса.



Сразу три источника The Bell отметили, что, несмотря на согласование с Путиным, список покупателей еще может измениться. Состав “консорциума”, их доли, а также сумму сделки предстоит обсудить совету директоров Яндекса, который пройдет в Дубае на неделе с 22 мая. Среди претендентов на попадание в пул покупателей источники также называют владельца “Новатэка” Леонида Михельсона; нынешнего миноритария Яндекса миллиардера Романа Абрамовича; структуры Юрия Ковальчука – бизнесмена и друга Путина.



По данным Bloomberg, Потанин и Алекперов уже сделали предложения о покупке акций, исходя из оценки всей компании в 7–7,5 миллиарда долларов. При этом сразу после публикации Bloomberg о готовящейся сделке 19 мая акции Яндекса на Московской бирже выросли почти на 10%.



Изучить условия сделки предстоит совету директоров Yandex N.V., головной структуре «Яндекса», основной акционер которой – траст семьи основателя компании Аркадия Воложа, который после начала российско-украинской войны решил не возвращаться в Россию и выйти из бизнеса, сохранив за собой несколько международных направлений.



Если совет директоров проголосует за, компания учредит в России новую “дочку”, которой передадут все российские и некоторые зарубежные проекты Яндекса. Следом Yandex N.V. продаст контрольный пакет этой компании “консорциуму инвесторов”, а взамен получит деньги и лицензии на ряд технологий Яндекса, которые будет самостоятельно развивать за рубежом, в их числе беспилотные автомобили и облака.



В рамках сделки, которая может быть закрыта осенью 2023 года, одним из самых сложных остается вопрос о том, кто станет крупнейшим голосующим акционером новой компании. Предполагается, что им станет так называемый фонд менеджеров компании, который должен служить “коллективной заменой Воложу”» при принятии управленческих решений.



По предварительной информации, в него войдут несколько топ-менеджеров компании, включая Кудрина. Кроме того, Кудрин якобы может занять кресло председателя совета директоров нового Яндекса.