Контрольный пакет российской части Яндекса разделят бизнесмены, близкие к Путину
Вечером в среду советник по корпоративному развитию Яндекса Алексей Кудрин лично встретился с Владимиром Путиным, чтобы обсудить продажу российской части компании. На встрече присутствовал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Об этом The Bell рассказали четыре источника, близкие к Яндексу.
По их словам, главной темой обсуждения стал список потенциальных владельцев Яндекса. В нем, по информации собеседников издания, в итоге оказалось четыре покупателя:
- владелец холдинга “Интеррос” Владимир Потанин;
- основной акционер “Северстали” Алексей Мордашов;
- основатель “Лукойла” Вагит Алекперов;
- банк ВТБ.
Сразу три источника The Bell отметили, что, несмотря на согласование с Путиным, список покупателей еще может измениться. Состав “консорциума”, их доли, а также сумму сделки предстоит обсудить совету директоров Яндекса, который пройдет в Дубае на неделе с 22 мая. Среди претендентов на попадание в пул покупателей источники также называют владельца “Новатэка” Леонида Михельсона; нынешнего миноритария Яндекса миллиардера Романа Абрамовича; структуры Юрия Ковальчука – бизнесмена и друга Путина.
По данным Bloomberg, Потанин и Алекперов уже сделали предложения о покупке акций, исходя из оценки всей компании в 7–7,5 миллиарда долларов. При этом сразу после публикации Bloomberg о готовящейся сделке 19 мая акции Яндекса на Московской бирже выросли почти на 10%.
Изучить условия сделки предстоит совету директоров Yandex N.V., головной структуре «Яндекса», основной акционер которой – траст семьи основателя компании Аркадия Воложа, который после начала российско-украинской войны решил не возвращаться в Россию и выйти из бизнеса, сохранив за собой несколько международных направлений.
Если совет директоров проголосует за, компания учредит в России новую “дочку”, которой передадут все российские и некоторые зарубежные проекты Яндекса. Следом Yandex N.V. продаст контрольный пакет этой компании “консорциуму инвесторов”, а взамен получит деньги и лицензии на ряд технологий Яндекса, которые будет самостоятельно развивать за рубежом, в их числе беспилотные автомобили и облака.
В рамках сделки, которая может быть закрыта осенью 2023 года, одним из самых сложных остается вопрос о том, кто станет крупнейшим голосующим акционером новой компании. Предполагается, что им станет так называемый фонд менеджеров компании, который должен служить “коллективной заменой Воложу”» при принятии управленческих решений.
По предварительной информации, в него войдут несколько топ-менеджеров компании, включая Кудрина. Кроме того, Кудрин якобы может занять кресло председателя совета директоров нового Яндекса.