



Конец битвы: товары Unilever вернутся на полки магазинов "Шуферсаль"

Битва между крупнейшей сетью супермаркетов Израиля "Шуферсаль" и гигантом в области продуктов питания Unilever подошла к концу.



Как сообщает Globes, стороны достигли договоренности, и, по всей видимости, продукция Unilever вернется на полки магазинов "Шуферсаль".



Источники на рынке отмечают, что в последние несколько месяцев генеральный директор "Шуферсаль" Ори Ватерманн категорически отказывался соглашаться на повышение цен до 20%, чего требовал Unilever. Считается, что рост будет значительно меньше и составит до 10%.



По данным источников, "Шуферсаль" "поглотит" часть повышения цен, и потребители все равно будут платить больше, но не так сильно.