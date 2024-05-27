



Компания Маска привлекла миллиарды на разработку ИИ

Компания миллиардера Илона Маска xAI привлекла шесть миллиардов долларов на разработку в сфере искусственного интеллекта.



Об этом сообщает Bloomberg.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что компания Маска пытается бросить вызов OpenAI. Разработка xAI, для которой привлечены миллиарды долларов, тесно связана с соцсетью X.



Привлеченные средства будут использованы для создания передовой инфраструктуры и ускорения исследований и разработок технологий.

