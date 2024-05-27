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Компания Маска привлекла миллиарды на разработку ИИ
27.05.2024 19:56 Алина Груднева

Компания Маска привлекла миллиарды на разработку ИИ

Компания миллиардера Илона Маска xAI привлекла шесть миллиардов долларов на разработку в сфере искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Уточняется, что компания Маска пытается бросить вызов OpenAI. Разработка xAI, для которой привлечены миллиарды долларов, тесно связана с соцсетью X. 

Привлеченные средства будут использованы для создания передовой инфраструктуры и ускорения исследований и разработок технологий.
 

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