



Количество IT-вакансий в Израиле продолжает падать

По данным Центрального статистического бюро, количество вакансий в Израиле в компаниях сократилось со 138 000 в январе 2023 года до 136 000 в феврале 2023 года.



Уровень вакансий также снизился с 4,35% занятых до 4,29%. В 2021 и начале 2022 года в рамках процесса восстановления после пандемии Covid количество вакансий резко возросло, а безработица была крайне низкой. Сегодня количество вакансий уменьшилось, но все еще на десятки процентов выше, чем в 2019 году до пандемии. Уровень вакансий также намного выше, чем в 2019 году.



Сокращение вакансий в технологическом секторе было особенно значительным. В среднем с декабря 2022 г. по февраль 2023 г. было всего 6 267 вакансий для программистов, что на 56% меньше пикового значения, зафиксированного год назад.



Количество вакансий также значительно ниже, чем в начале 2021 года, когда для программистов было 7 518 вакансий. Даже в более мелких областях, таких как сетевые менеджеры, количество вакансий сократилось на 27% по сравнению со средним показателем за три месяца с ноября 2022 года по январь 2023 года.



С другой стороны, растет спрос на специалистов в строительной отрасли – спрос на плиточников, каменщиков и геодезистов вырос на 10% по сравнению с предыдущей оценкой, а строителей требуется на 15% больше по сравнению с предыдущей оценкой.