



Когда Китай обгонит США по показателю ВВП: несколько прогнозов

Двадцать лет назад экономика Китая была всего на 14% больше экономики США (по рыночному обменному курсу). Но уже тогда смелые эксперты начали предположить, когда китайский ВВП сможет обогнать американский и стать крупнейшим в мире, пишет The Economist.



В 2003 году банк Goldman Sachs предсказал, что решающим годом станет 2041 год. На момент мирового финансового кризиса 2007-09 годов этот прогноз выглядел робким. Разрыв между Китаем и Америкой сокращался гораздо быстрее, чем ожидалось, за счет нестабильности США, устойчивого роста Китая и постоянного повышения курса юаня. К 2010 году ВВП Китая составил 40% американского. Goldman Sachs перенес дату с начала 2040-х на конец 2020-х. Это было еще менее осторожным.



Через пять лет рост Китая не оправдал ожиданий, его обменный курс, скорректированный на основе инфляции, резко перестал укрепляться. Китай неуклюже девальвировал юань в 2015 году, испугав инвесторов, опасавшихся дальнейшего падения валюты. Отсрочка экономической победы Китая теперь вызывает сомнения, что она вообще произойдет. Рост производительности страны замедлился, а демографические показатели изменились. Численность рабочей силы в Китае стремительно сокращается, и это сокращение, возможно, еще ускорится в последующие десятилетия. По прогнозам ООН, в 2030-х годах население Китая в возрасте 15-64 лет сократится более чем на 100 млн человек.



Если ВВП Китая не обгонит США до середины текущего десятилетия, то, по мнению исследовательской компании Capital Economics, “он может этого вообще никогда не сделать”.



Другие аналитические организации, включая ОЭСР, Институт Лоуи и Центр исследований экономики и бизнеса, считают, что ВВП Китая обгонит американский в 2030-х годах. EIU, например, считает, что это произойдет в 2039 году. Этот прогноз удивительно близок к начальной дате Goldman Sachs, установленной 20 лет назад.