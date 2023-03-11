



Ключевой криптобанк самоликвидировался

Ориентированный на криптовалюты американский кредитор Silvergate сворачивает свою деятельность. Главной причиной стало то, что банк пострадал от изъятия средств клиентами после краха криптовалютной биржи FTX.



На прошлой неделе калифорнийский банк предупредил, что его капитализация "менее чем достаточна" после того, как вкладчики потребовали вернуть свои деньги, добавив, что он оценивает свою способность функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.



Silvergate заявил, что добровольная ликвидация банка является "наилучшим вариантом развития событий" в свете "последних изменений в отрасли и нормативно-правовой базе". Крах FTX вызвал новую волатильность на криптовалютных рынках. Silvergate также сообщил, что в отношении банка ведется расследование Министерством юстиции США.



План ликвидации и прекращения деятельности включает в себя полное погашение депозитов, добавили в банке. Silvergate сообщил об убытках в размере $1 млрд (£840 млн) в четвертом квартале 2022 года после того, как инвесторы поспешили снять более $8 млрд депозитов, что вынудило банк понести убытки, поскольку он продавал активы, чтобы покрыть расходы на снятие средств.



На прошлой неделе многочисленные партнеры банка, включая криптобиржу Coinbase и компанию Galaxy Digital, специализирующуюся на финансовых услугах в сфере криптовалют, разорвали свои связи с Silvergate. FTX и ее аффилированное торговое подразделение Alameda Research имели счета в Silvergate.



Основанный в 1988 году, Silvergate начал заниматься криптовалютами в 2013 году. Банк также занимался ипотекой, но в декабре объявил о прекращении деятельности этого подразделения, сославшись на рост процентных ставок и сокращение объемов ипотеки.



На прошлой неделе банк прекратил работу сети Silvergate Exchange Network (SEN), своей платформы криптоплатежей и одного из самых популярных предложений. Эта сеть позволяла осуществлять круглосуточные переводы между инвесторами и криптовалютными биржами, в отличие от традиционных банковских переводов, которые часто занимают несколько дней.