



Климатическое решение содержится в желудках молочных коров

На сельское хозяйство приходится треть глобальных выбросов парниковых газов, даже несмотря на то, что изменение климата снижает урожайность ферм и угрожает средствам к существованию фермеров. Только в 2022 году число голодающих в мире увеличилось с 282 миллионов до 345 миллионов человек.



Пища является основным источником метана. На сельское хозяйство и животноводство приходится более 40% ежегодных глобальных выбросов метана. Молочные продукты, на долю которых приходится 8% этих выбросов, могут сыграть значительную роль. Вот почему Danone, одна из крупнейших молочных компаний, и Фонд защиты окружающей среды EDF начали совместные усилия по сокращению выбросов метана от молочного скота.

Danone обещает сократить выбросы метана в сельском хозяйстве в результате поставок свежего молока на 30% к 2030 году. EDF объединится с Danone для продвижения исследований и инновационного финансирования для фермеров.



В 2023 году Danone оборудует десятки молочных ферм в США и Европе с новой инфраструктурой по обращению с навозом для сокращения выбросов метана. В Марокко компания Danone уже обучила 1600 мелких фермеров тому, как повысить надои молока и снизить выбросы парниковых газов за счет улучшения управления стадом и более сбалансированного и легкоусвояемого корма для крупного рогатого скота. Теперь Danone будет работать с партнерами над масштабированием этого проекта и охватом 10 000 мелких фермеров.



Отделение твердых частиц навоза от жидкостей или изменение способа хранения навоза может снизить содержание в нем метана. Инновационные технологии, которые уменьшают метан, создаваемый микробами в желудке коровы уже показывают перспективы в еще большем сокращении выбросов.



“Большая часть климатического прогресса связана с коровьими желудками. Если мы сможем решить эту проблему, мы существенно сократим выбросы, удерживающие тепло. Мы также покажем, что сотрудничество между экологами, правительствами, фермерами и компаниями может быть эффективным”, – заявили президент EDF и генеральный директор Danone.