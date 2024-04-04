



Китайская Zeekr привлекает до $500 миллионов на IPO в США

Zeekr, премиальный бренд электромобилей китайского автопроизводителя Geely, возобновил отложенные планы по привлечению до $500 миллионов в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) в Нью-Йорке, сообщили два источника, непосредственно знакомые с вопросом.



В ноябре компания приостановила планы по привлечению около 500 миллионов долларов из-за несовпадения оценочных ожиданий инвесторов и компании, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.



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Сделка была отложена также из-за нестабильной ситуации на мировом финансовом рынке в то время, согласно отчету.

Сейчас Zeekr проводит роуд-шоу с потенциальными инвесторами в преддверии IPO, сообщили Reuters два источника.

Источники не могут быть названы, ссылаясь на конфиденциальную информацию.



"Компания подала публичную заявку в SEC и продолжает подготовительную работу", - говорится в заявлении Zeekr в ответ на вопросы Reuters. Компания подала проспект эмиссии в ноябре американским регуляторам.

