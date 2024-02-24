



Китайская компания Luckin обошла Starbucks в гонке кофеен в Китае

Рекордные показатели продаж в 2023 году и удвоение прибыли в Китае для крупнейшей местной сети кофеен. Но в нынешних сложных условиях для китайской экономики гораздо более низкие цены на ее продукцию также имеют значение.



На бурно развивающемся рынке местных кофеен больше всего растут именно крупные китайские сети, которые намерены конкурировать в Азии с крупными мировыми брендами в этом секторе.



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Это подтверждают данные за 2023 год, которые знаменуют лидерство в Китае компании Luckin Coffee, впервые обогнавшей американскую Starbucks по объему продаж, а также по количеству собственных заведений на территории страны.



На фоне новой страсти китайцев к кофе, которая всего за несколько лет сделала Народную Республику крупнейшим рынком мира, рост, зафиксированный пекинским брендом за последние двенадцать месяцев, был стремительным: продажи увеличились на 87% и достигли 24,9 млрд юаней (около 3,5 млрд долларов), а прибыль составила 3 млрд юаней (426 млн долларов), более чем удвоившись по сравнению с 2022 годом.



Эффект от стремительного роста числа торговых точек: в 2023 году их было 16 248, на 8 034 больше, чем в предыдущем году, а общее число клиентов достигло 48,4 миллиона. И все это при том, что в последнем квартале 2023 года выручка Starbucks в Китае упала на 12,5 %.



Рост Luckin, однако, также является показателем экономической тенденции в Китае: местный бренд зарекомендовал себя, играя на более низких ценах. Фактически, его напитки стоят от 10 до 20 юаней, по сравнению с 30 юанями у Starbucks, который, напротив, делает ставку на более высокое качество.



В современном Китае, где денег остается все меньше и меньше, особенно среди молодежи, возможность немного сэкономить на кофе - важный стимул. Настолько, что даже Luckin, которая вела ценовую войну, теперь вынуждена считаться с другими местными конкурентами, такими как Cotti Coffee, которая растет, ориентируясь на еще более низкие цены.

