



Kentucky Fried Chicken в РФ купит контрагент Военторга

Новым владельцем KFC в России может стать компания, которая кормит солдат и офицеров в российских воинских частях.



Ресторанный холдинг AmRest, управляющий точками Kentucky Fried Chicken в РФ, объявил о долгожданной и вымученной продаже бизнеса. Покупатель — ООО "Альмира", предполагаемая сумма сделки — 100 млн евро.



Единственное ООО "Альмира", которое занимается организацией питания, является контрагентом "Военторга", поставляет еду в военные столовые. По информации на 2021 год, в штате у компании 270 человек, а общая выручка за год — 448 миллионов рублей.