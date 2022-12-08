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Kentucky Fried Chicken в РФ купит контрагент Военторга
08.12.2022 10:09 Аркадий Бочаровский

Kentucky Fried Chicken в РФ купит контрагент Военторга

Новым владельцем KFC в России может стать компания, которая кормит солдат и офицеров в российских воинских частях.  

Ресторанный холдинг AmRest, управляющий точками Kentucky Fried Chicken в РФ, объявил о долгожданной и вымученной продаже бизнеса. Покупатель — ООО "Альмира", предполагаемая сумма сделки — 100 млн евро. 

Единственное ООО "Альмира", которое занимается организацией питания, является контрагентом "Военторга", поставляет еду в военные столовые. По информации на 2021 год, в штате у компании 270 человек, а общая выручка за год — 448 миллионов рублей. 

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