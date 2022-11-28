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Казатомпром будет экспортировать уран в обход российских портов
28.11.2022 23:07 Юлия Фрилис

Казатомпром будет экспортировать уран в обход российских портов

Казатомпром будет экспортировать уран в обход российских портов...

Казахстан планирует более активно использовать Транскаспийский международный транспортный маршрут, сообщает Служба внешней разведки Украины.

Казатомпром собирается экспортировать уран Каспийским морем, а затем через территорию Азербайджана и Грузии, далее морскими судами к покупателям.

"По новому маршруту "Казатомпром" будет экспортировать 3,5 тысячи тонн урана – шестую часть своей ежегодной добычи", – говорится в сообщении.

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