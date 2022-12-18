



Кабинет министров Египта: Сделка с МВФ направлена ​​на сокращение долга

Новый пакет финансовой поддержки Египта на сумму 3 миллиарда долларов, выделенный Международным валютным фондом, направлен на сокращение государственного долга до уровня менее 80% валового внутреннего продукта в среднесрочной перспективе, говорится в опубликованном в субботу отчете кабинета министров.



Исполнительный совет МВФ утвердил в пятницу 46-месячный пакет финансовой поддержки в размере 3 миллиардов долларов для Египта, заявив, что “он станет катализатором дополнительного финансирования в размере около 14 миллиардов долларов”.



Египет договорился о своем последнем кредите МВФ, поскольку экономические последствия войны на Украине усугубили нехватку иностранной валюты, вызванную большим дефицитом торгового баланса Египта.



В справочном документе по Египту МВФ заявил, что новая программа покроет часть дефицита финансирования страны в иностранной валюте, и что Каир получил новое финансирование в размере 5 миллиардов долларов на финансовый год, заканчивающийся в июне 2023 года. Из них 2 миллиарда долларов поступит от продажи акций компаний частного сектора и 3 миллиарда долларов от многосторонней поддержки.



Экономисты говорят, что одной из причин, по которой Египет изо всех сил пытался привлечь инвестиции, является заметная роль государства и вооруженных сил в экономике, а также преимущества, предоставляемые государственным предприятиям по сравнению с фирмами частного сектора.



В справочном документе МВФ говорится, что программа направлена ​​на поддержку планов Египта по сокращению присутствия государства в экономике, повышению прозрачности в отношении государственных предприятий и созданию равных условий для всех экономических субъектов. Также Каир также обязался публиковать данные, включая аудиторские отчеты по фискальным счетам, контракты на закупки и годовой отчет о налоговых льготах.