



Израильтяне занимают заметное место в мировом списке миллиардеров Forbes

Ежегодный рейтинг самых богатых людей мира Forbes включает 30 израильтян с состоянием более чем миллиард долларов. Состояние 19 израильских миллиардеров за последний год уменьшилось, а пять израильтян из списка стали богаче.



Самым богатым израильтянином стал Эяль Офер, его состояние оценивается в 18,9 миллиарда долларов, что дает ему 86-е место в списке. Вторым по рейтингу израильтянином является его брат Идан Офер, занявший 127-е место с 14 миллиардами долларов. Оба поднялись в рейтинге по сравнению с прошлым годом: состояние Эяля Офера выросло с 15,4 миллиарда долларов, а Идана Офера – с 10,5 миллиардов долларов.



На третьем месте среди израильтян братья Дмитрий и Игорь Бухманы, заработавшие состояние в игровой индустрии. Они занимают 332-е место в общем зачете с 7 миллиардами долларов. Шери Арисон – самая богатая израильтянка с состоянием 4,2 миллиарда долларов, занимающая восьмое место в списке израильтян и 659 место в общем рейтинге.



В список входит бизнесмен Арнон Милчен с состоянием 3,3 миллиарда долларов, который занимает 878-е место в общем зачете. Милчен считается ключевым свидетелем в продолжающемся уголовном процессе над премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Считается, что он и бизнесмен Джеймс Пэкер оказали Нетаниягу услуги на сумму около 700 000 шекелей.



Адам Нойманн, один из основателей WeWork, поднялся в списке с 2076-го на 1368-е место.



Список “Миллиардеры Forbes 2023: самые богатые люди мира” включает 2640 миллиардеров, что немного меньше прошлогоднего показателя в 2668 человек.



На первом месте в общем зачете Бернар Арно, владелец империи роскоши LVMH с состоянием в 211 миллиардов долларов. Илон Маск занимает второе место в этом году со 180 миллиардами долларов, за ним следует Джефф Безос со 114 миллиардами долларов. Совокупное состояние миллиардеров из списка сократилось на 500 миллиардов долларов до 12,2 триллиона долларов.



Полный список самых богатых израильтян:

86. Эяль Офер (72): 18,9 миллиарда долларов.

127. Идан Офер (67): 14 миллиардов долларов.

332. Дмитрий Бухман (37): 7 миллиардов долларов.

332. Игорь Бухман (41): 7 миллиардов долларов.

352. Юрий Мильнер (61): 6,8 миллиарда долларов.

405. Стеф Вертхаймер и семья (96): 6,3 миллиарда долларов.

455. Тедди Саги (51): 5,6 миллиарда долларов.

659. Шери Арисон (65): 4,2 миллиарда долларов.

699. Шауль Шани (68): 4 миллиарда долларов.

766. Ицхак Тшува (74): 3,7 миллиарда.

878. Арнон Милчен (78): 3,3 миллиарда долларов.

878. Гил Швед (54): 3,3 миллиарда долларов.

1027. Майкл Федерман и семья (79): 2,9 миллиарда долларов.

1368. Шмуэль Харлап (78): 2,2 миллиарда долларов.

1368. Дэвид Вертхейм (65): 2,2 миллиарда долларов.

1368. Адам Нойманн (44): 2,2 миллиарда долларов.

1368. Орен Зеев (58): 2,2 миллиарда долларов.

1516. Шломо Крамер (57): 2 миллиарда долларов.

1804. Лиора Офер (69): 1,6 миллиарда долларов.

1905. Мюррей Аркин (70): 1,5 миллиарда долларов.

1905. Задик Бино и семья (79 лет): 1,5 миллиарда долларов.

1905. Амнон Шашуа (62): 1,5 миллиарда долларов.

2020. Мариус Нахт (57): 1,4 миллиарда долларов.

2133. Зив Авирам (64): 1,3 миллиарда долларов.

2259. Данна Азриэли (55): 1,2 миллиарда долларов.

2259. Дэн Гертлер (49): 1,2 миллиарда долларов.

2259. Дрорит Вертхейм (67): 1,2 миллиарда долларов.

2405. Шломо Элиаху (87): 1,1 миллиарда долларов.

2540. Моррис Кан (93): 1 миллиард долларов.

2540. Игорь Коломойский (60): 1 миллиард долларов