



В новом рейтинге Forbes Коломойский упомянут как гражданин Израиля

Украинский олигарх в 2023-м по-прежнему в списке миллиардеров Forbes, но уже как гражданин Израиля. Об этом сообщают на сайте Forbes.



В рейтинг вошли партнеры в группе "Приват" Геннадий Боголюбов (на 2405-м месте с состоянием $1,1 млрд 2022-го и 2023 года, без изменений) и Игорь Коломойский (с состоянием $1 млрд 2022-го и 2023 года, без изменений).



Коломойский находится в списке на 2540 месте, он занесен в рейтинг в качестве представителя Израиля. В 2022 году сообщали, что Коломойского, вероятно, лишили украинского гражданства . Издание "Forbes Украина" в декабре 2022 года утверждало, что бизнесмен покинул список долларовых миллиардеров, поскольку в результате войны в Украине его состояние упало до $0,85 млрд.



Как и в предыдущие годы, самое высокое место среди украинцев в мировом рейтинге Forbes занимает владелец компании СКМ (ДТЭК, Метинвест, HarvEast) Ринат Ахметов. Он разместился на 445-м месте с состоянием $5,7 млрд. Издание за год повысило оценку активов миллиардера – в прошлом году его состояние оценивалось в $4,2 млрд.



На 1434 место Forbes поместил Виктора Пинчука (Interpipe, PinchukArtCenter, Starlight Media) с оценкой активов в $2,1 млрд. Издание в этом году оценило состояние Пинчука на $0,2 млрд выше, чем в прошлом.



На 2020-м месте рейтинга находится экс-депутат и партнер Ахметова в металлургическом бизнесе Вадим Новинский (Smart Holding) с состоянием $1,4 млрд (+$0,1 млрд против прошлого года). С декабря 2022 года Новинский – под украинскими санкциями .



Состояние Константина Жеваго (Ferrexpo), занимающего 2133-е место, оценили в $1,3 млрд (как и в 2022 году). 27 декабря он был задержан на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах по запросу украинской стороны по делу о вероятной растрате средств банка "Финансы и Кредит", однако Франция отказала в его экстрадиции.