



Израиль выпустил первые в мире цифровые облигации

Тель-Авивская фондовая биржа, офис главного бухгалтера Министерства финансов Израиля и три ведущие технологические компании в этой области (Fireblocks, VMWare и BlockFold) на прошлой неделе завершили этап проверки концепции Рroject Eden, выпуская государственные цифровые облигации на специальной блокчейн-платформе.



Новый инструмент демонстрирует огромный потенциал инновационных технологий, таких как DLT, смарт-контракты и токенизация, в снижении рисков, сокращении процедур и повышении эффективности и прозрачности на финансовых рынках. Это совместное предприятие знаменует собой важную веху в революционном изменении процессов расчетов и эмиссии на традиционных рынках капитала.



Генеральный бухгалтер Министерства финансов Яли Ротенберг считает, что “это первое в своем роде испытание в мире, позволяющее переводить деньги немедленно и в режиме реального времени, а не медленным способом”.



Для испытания была создана специальная платформа, позволяющая 12 банкам, израильским и международным, хранить остатки цифровых облигаций и выделенные цифровые валюты, выпущенные TASE, только для целей испытания. В то же время Министерство финансов выпустило облигации и провело тендер через систему Bloomberg, чтобы банки могли предлагать за них конкретные суммы.



Нововведение в испытании по сбору денег заключалось в том, что результаты тендера были проверены новой системой, которая впервые позволила немедленный расчет цифровой облигации по отношению к цифровым валютам. Другими словами, вместо того, чтобы ждать несколько дней, пока деньги будут переведены, а облигация будет передана взамен, выпуск через блокчейн позволил немедленный перевод в банк-победитель, а затем немедленную передачу цифровых токенов государством.



Банк Израиля сохраняет сдержанность, когда дело доходит до выпуска цифровой валюты, которая может революционизировать перевод средств в Израиле. Согласно последней публикации Банка Израиля по этому вопросу, одним из факторов, который поддержит решение банка о выпуске такой валюты, являются “технологические разработки в платежной системе”. В банке поясняют, что, возможно, в будущем станет ясно, что выпуск цифрового шекеля будет иметь существенное обоснование, поскольку его можно будет использовать как эффективную и безопасную платформу для передовых технологических применений.