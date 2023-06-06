



Израиль выпускает первую в мире цифровую облигацию

Тель-Авивская фондовая биржа, офис главного бухгалтера Министерства финансов Израиля и три ведущие технологические компании в этой области (Fireblocks, VMWare и BlockFold) на прошлой неделе завершили этап проверки концепции (PoC) для проекта Eden, выпуска государственной цифровой облигации на специальной платформе блокчейн. Об этом пишет Globes.



Новый инструмент, по мнению вовлеченных органов, демонстрирует огромный потенциал инновационных технологий, таких как DLT, смарт-контракты и токенизация, в снижении рисков, сокращении процедур и повышении эффективности и прозрачности на финансовых рынках. Это совместное предприятие знаменует собой важную веху в революционном изменении процессов расчетов и эмиссии на традиционных рынках капитала.



Генеральный бухгалтер Министерства финансов Яли Ротенберг сказал: "Это первое в мире испытание такого рода, позволяющее переводить деньги немедленно и в режиме реального времени вместо нынешнего медленного способа".



Для проведения испытания была создана специальная платформа, позволяющая 12 банкам, израильским и международным, хранить остатки цифровых облигаций и специальные цифровые валюты, выпущенные TASE, только для целей испытания. В то же время Министерство финансов выпустило облигации и провело тендер через систему Bloomberg, чтобы банки могли предложить за них конкретные суммы.



Нововведение в испытании по сбору денег заключалось в том, что результаты тендера были проверены новой системой, которая впервые позволила немедленный расчет цифровой облигации по отношению к цифровым валютам. Другими словами, вместо того, чтобы ждать несколько дней, пока деньги будут переведены, а облигация будет передана взамен, выпуск через блокчейн позволил немедленный перевод в банк-победитель, а затем немедленную передачу цифровых токенов государством.



Ротенберг сказал: "Технологии постоянно развиваются и требуют, чтобы мы вошли в гущу событий и поняли, как мы можем улучшить и оптимизировать".

Соучредитель и исполнительный директор Fireblocks Идан Эфрат сказал: "Мы работаем в 30 странах и видим, как быстро развивается использование цифровых активов в различных финансовых сферах".



Приблизит ли успешный судебный процесс Израиль к цифровой валюте, которая позволила бы быстро переводить удаленные платежи, отправляя валюту напрямую между кошельками? Многие страны проводят испытания такой валюты и изучают преимущества таких систем и их недостатки. Ни одна такая страна не выпустила такую ​​цифровую валюту, хотя Багамы выпустили цифровую валюту, называемую песочным долларом.



Банк Израиля сохраняет сдержанность, когда речь заходит о выпуске цифровой валюты, которая могла бы революционизировать перевод средств в Израиле. Согласно последней публикации Банка Израиля на эту тему, одним из факторов, который поддержит решение банка о выпуске такой валюты, является "технологическое развитие системы платежей". Банк объясняет, что, возможно, в будущем станет ясно, что выпуск цифрового шекеля будет иметь значительное обоснование, поскольку он может быть использован в качестве эффективной и безопасной платформы для передовых технологических применений.





