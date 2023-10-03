



Израиль продал Азербайджану два спутника на $120 млн

Концерн Israel Aerospace Industries подписал контракт на продажу двух спутников азербайджанскому космическому агентству "Азеркосмос".



Источник сообщил израильской деловой газете Globes, что сделка касается спутников OptSat500.



По предварительным данным, контракт заключен на 120 миллионов долларов. Эти спутники имеют долгий срок службы и высокие возможности получения четких изображений. До поставки аппаратов будет проведено обучение по эксплуатации технологий.



Ожидается, что "Азеркосмос" будет развивать долгосрочное сотрудничество с IAI. Оно будет включать создание центров инноваций в космической сфере в Азербайджане, а также академическую подготовку в области космических технологий и открытие совместного бизнес-центра.