



Израиль: пробки распространились на выходные и праздничные дни

Исследование, проведенное министерством транспорта, в ходе которого были изучены поездки владельцев четырех миллионов сотовых телефонов показало резкий рост объемов поездок в выходные дни.



Если в 2007 году поездки по пятницам составляли около 64% от объема поездок в будние дни, то в 2019 году их уровень уже составил 76%. Соответственно, поездки в шаббат также увеличились с 50% до 64%. Это может быть связано с повышением уровня жизни в Израиле и приобретением дополнительных транспортных средств и увеличением количества поездок на них.



Эта тенденция также отражается на шоссе Аялон, где по пятницам объем перевозок в 2021 году увеличился на 8% по сравнению с 2019 годом, а по субботам - на 15%. По данным компании "Нетивей Аялон", ухудшение наблюдается и в Шавуот: если по пятницам заторы наблюдаются в основном на участке между Холоном и развязкой Шалом до 14:00, то накануне праздника заторы наблюдались от развязки Шалом до Вингейт, до 19:00; скорость движения снизилась примерно на 10%, а при движении в северном направлении скорость движения составляла всего 10-20 км/ч.



"Государство эксплуатирует общественный транспорт в шаббат в некоторых городах и, конечно, самолеты летают и в выходные. В конце концов не останется другого выбора, кроме как эксплуатировать общественный транспорт в шаббат - темпы роста нашего населения составляют 2,5% в год, а темпы роста количества автомобилей - 3,5%. Постепенно мы начнем наблюдать явление, когда люди будут добираться из Хадеры два-три часа в праздники в Тель-Авив, даже в выходные дни и в шаббат, ситуация будет только ухудшаться", - говорит Алон Сиглер, специалист по планированию города и транспорта.