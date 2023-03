Израиль: подрядчики начали снижать цены на жилье



Когда в октябре прошлого года был опубликован индекс цен на жилье, годовой темп роста перевалил за 20-процентную отметку, и не было никаких признаков остановки. Но с тех пор все изменилось: последние три индекса показали суммарный рост на 0,5%, а годовой темп роста сократился за один квартал почти на шесть процентов. Даже если сами компании пытаются вести бизнес как обычно, спад уже ощущается в офисах продаж.



Хотя индекс цен на квартиры пока не показывает снижения - в январе он вырос еще на 0,1%. Но этому не способствует сектор новых квартир, которые также продаются в значительно меньших объемах, чем год назад. В январе цены на новые квартиры на свободном рынке снизились на 0,5%, а в декабре - на 1,9%. По данным газеты Globes, это снижение в среднем составляет до 90 000 шекелей за новую квартиру. Поэтому, даже если застройщики и подрядчики пока не готовы признать, тенденция ощущается на местах.



Изучение последних рекламных акций компаний по недвижимости показывает множество акций и, прежде всего, большой творческий подход к тому, как предлагаются скидки - и это выливается в реальное снижение цены, которую покупатель фактически платит, даже если компании неохотно объявляют о снижении цен.



Например, многие компании предлагают льготы, связанные с финансированием покупки квартиры, с "разбросом" платежей: Carden Real Estate предлагает в проекте Carden UP в Нагарии оплату 20% стоимости квартиры в момент подписания договора, а остаток только после заселения. Обычно используется метод 20-80, то есть 20 % выплачивается в момент покупки, а 80 % - ближе к заселению. Предложение компании Carden считается выгодным, так как откладывает большую часть оплаты до момента заселения.



MBC Enterprises and Investments предлагает в своем проекте в комплексе "Берешит" в Беэр-Шеве выплату всего 150 000 шекелей в момент подписания договора, еще 20% - ближе к заселению, а остаток - после заселения; The Liva Tower Initiation and Construction Company предлагает в своем проекте в комплексе "Лива" в Кирьят-Оно выплату 10% от цены в момент подписания договора, а остаток - в момент заселения.





Компания Azorim предлагает "погашение ипотеки в течение года в подарок" в проекте Oliver в Тель-Авиве, который она создает совместно с компанией Шалом вэ Натан; Electra Residential предлагает фиксированную процентную ставку, привязанную к индексу 0,99%, на 20 лет в своих проектах в комплексе Elef в Ришон Ле Цион и Sea Park в Бат-Яме. С другой стороны, компании предлагают освобождение от привязки к индексу затрат на строительство - даже в этом случае на сегодняшний день он не привязан к 60% стоимости квартиры.



Есть и реальные скидки, включая продажу квартир "как новые".

Например, группа "Габай" в проекте SIA в Нетании предлагает пятикомнатные квартиры по цене от 3,1 млн шекелей. Аналогичные квартиры в этом проекте на сегодняшний день продаются не менее чем за 3,5 миллиона шекелей, так что скидка составляет около 11% и более; компания Gindi Holdings, предлагает 20% скидку на цены квартир в проекте Gindi Рамат Эфаль первым 250 покупателям - и теперь добавила отсрочку платежа (те же 20%) до 2030 года, без процентов и разницы в привязке.