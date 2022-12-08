



Израиль: на земле бедуинов появится первая солнечная электростанция

Marom Energy, небольшая компания, управляемая Фондом Гандира Джудит Реканати, собирается построить первую в Израиле солнечную электростанцию ​​на частной земле бедуинов.



Строительство должно начаться в следующем году в Негеве. Проект предусматривает установку солнечных электростанций на 150 акрах земли, принадлежащей нескольким бедуинским семьям, сообщает Jerusalem Post.



"Мы специально решили поддержать этих бедуинов и сделать их непосредственными заинтересованными сторонами - фактически почти прямыми партнерами - на их землях. Они участвуют в разработке, строительстве и эксплуатации. Они также являются арендодателями, поэтому они получают ежегодную арендную плату", - сказал заместитель генерального директора Marom Energy Амир Альшех.



Штаб-квартира Marom Energy со штаб-квартирой в прибрежном городе Герцлия заявила, что бедуины, как ожидается, станут основными бенефициарами исторического проекта, и их дома будут питаться солнечной энергией, которая вырабатывается там в течение дня.



"Это дает им значительный экономический стимул, потому что это гораздо более стабильно и прибыльно, чем сельское хозяйство", - отметил Альшех.