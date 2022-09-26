



Изменения климата угрожают большими потерями производителям продуктов питания

Ведущие сельскохозяйственные и продовольственные компании могут потерять до четверти своей стоимости к 2030 году, если они не адаптируются к новой политике правительства и поведению потребителей, связанному с изменением климата, говорится в новом докладе, подготовленном аффилированными с ООН организациями.



Исследование показало, что стоимость крупных компаний, включая сельскохозяйственных производителей и розничных продавцов продуктов питания, снизится в среднем примерно на 7% к 2030 году, что эквивалентно потерям инвесторов на сумму около $150 млрд, если они не перейдут на новые методы работы.



В то же время, такие сферы бизнеса, как производство мяса на основе растительных продуктов и восстановление лесов, предоставят тем же компаниям большие новые возможности. В докладе не называются конкретные компании, поэтому его нельзя рассматривать как инвестиционный совет. Он опубликован кампанией Race to Zero, поддерживаемой ООН и направленной на борьбу с изменением климата.