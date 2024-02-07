



Изгнанный босс WeWork планирует выкупить обанкротившуюся компанию

Бывший босс WeWork Адам Нойманн хочет выкупить обанкротившуюся компанию по организации совместных офисов, говорится в письме, обнародованном во вторник, 6 февраля.



Он обратился к компании в декабре по поводу возможной сделки, говорится в послании его адвоката в WeWork.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Он обвинил WeWork в том, что она сопротивлялась этой идее, несмотря на свое плачевное финансовое положение.

WeWork заявила, что получает предложения "на регулярной основе" и ориентируется на "наилучшие интересы" фирмы.



"Мы по-прежнему считаем, что работа, которую мы сейчас проводим - решение проблемы непосильных расходов на аренду и реструктуризация бизнеса - обеспечит WeWork наилучшее положение в качестве независимой, ценной, финансово сильной и устойчивой компании на долгие годы вперед", - говорится в сообщении.



Нойманн был отстранен от управления WeWork в 2019 году после того, как провальная - и в конечном итоге безрезультатная - попытка вывести компанию на биржу обнажила ее финансовые недостатки и вызвала вопросы о его руководстве.



Через несколько месяцев WeWork пострадала от закрытия офисов во время пандемии и так и не смогла полностью восстановиться.

