



Из-за войны в Украины финские оружейники в 5 раз увеличивают свои мощности

Из-за войны в Украине завод финской компании Nammo Lapua по производству боеприпасов решил в этом году в пять раз увеличить выпуск продукции. Об этом сообщает издание Yle.



В частности, компания Nammo подала заявку на участие в проекте ЕС Asap по увеличению производства боеприпасов. В случае успеха она построит новый завод по производству артиллерийских снарядов.



Проект также потребует финансирования со стороны правительства Финляндии, пишет издание.



Справка: Nammo (Nordic Ammunition Company) - совместная норвежско-финская компания, которая специализируется на производстве боеприпасов. Ее акции разделены поровну и принадлежат министерству торговли и промышленности Норвегии и финской оборонной корпорации Patria.



Nammo не поставляет боеприпасы Украине напрямую, но их покупают Силы обороны Финляндии, после чего вооружение экспортируется.