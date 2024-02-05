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Из-за войны в Украины финские оружейники в 5 раз увеличивают свои мощности | Фото: pixabay.com
05.02.2024 19:38 Mignews

Из-за войны в Украины финские оружейники в 5 раз увеличивают свои мощности

Из-за войны в Украине завод финской компании Nammo Lapua по производству боеприпасов решил в этом году в пять раз увеличить выпуск продукции. Об этом сообщает издание Yle.

В частности, компания Nammo подала заявку на участие в проекте ЕС Asap по увеличению производства боеприпасов. В случае успеха она построит новый завод по производству артиллерийских снарядов. 

Проект также потребует финансирования со стороны правительства Финляндии, пишет издание.

Справка: Nammo (Nordic Ammunition Company) - совместная норвежско-финская компания, которая специализируется на производстве боеприпасов. Ее акции разделены поровну и принадлежат министерству торговли и промышленности Норвегии и финской оборонной корпорации Patria.

Nammo не поставляет боеприпасы Украине напрямую, но их покупают Силы обороны Финляндии, после чего вооружение экспортируется. 

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