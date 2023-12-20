



Из-за угрозы хути: сколько контейнеровозов изменили маршруты плавания

За последнее время свыше 100 контейнеровозов изменили свои маршруты плавания через Красное море.



Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.



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Они отказались проходить через Баб-эль-Мандебский пролив. Вместо этого контейнеровозы предпочли обогнуть африканский континент.



Напомним, что многие компании отказались от курсирования через Красное море из-за атак, совершаемых йеменскими хути.