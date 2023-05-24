



Из-за роста учетной ставки рынок недвижимости отброшен на 20 лет назад



Нир Шмул - генеральный директор компании "Городское развитие и обновление" и компании Снир комментирует кризис на рынке жилья.



Шмул говорит: "Резкое падение продаж квартир возвращает рынок недвижимости в начало 2000-х годов, когда высокие процентные ставки в экономике в начале тысячелетия наряду с кризисом пузыря доткомов в мире и началом второй интифады привели рынок недвижимости к беспрецедентному кризису."



Сегодня темпы продаж квартир в последнем квартале похожи на темпы продаж квартир в начале 2000-х годов, в годы великого кризиса на рынке недвижимости, несмотря на то, что население Израиля растет самыми высокими темпами среди стран, входящих в OCED, и сегодня оно намного больше, чем в начале 2000-х годов.



Это означает, что когда люди не покупают квартиры, подрядчики также не покупают новую землю за наличные, что может привести через несколько месяцев к резкому снижению объемов начала строительства и беспрецедентному кризису в сфере недвижимости.



"Это явление началось около десяти месяцев назад, когда Банк Израиля начал процесс повышения процентных ставок, чтобы справиться со стремительно растущей инфляцией на все услуги и товары в Израиле. В результате выплаты покупателей по ипотечным кредитам подскочили на сотни и тысячи шекелей в месяц (в зависимости от суммы взятого кредита), что привело к началу жилищного кризиса в Израиле".



Темпы продаж квартир значительно снизились во всех регионах страны, причем самое резкое снижение объемов продаж зафиксировано в городе Тель-Авив и в центральном регионе в целом. В феврале прошлого года произошло самое резкое падение темпов продаж квартир за последние 20 лет.



В результате резко сокращается количество предпринимателей, которые обращаются к новым тендерам, а сделки с землей за наличные становятся все более сложными в свете того, что предпринимателям трудно продать новые квартиры, а также получить финансирование на хороших условиях. Большая часть активности на рынке в настоящее время сосредоточена на долгосрочных проектах по обновлению городов.



В сфере недвижимости есть предприниматели, которые купили землю по рекордным ценам, то есть до 12-18 месяцев назад, и теперь они сталкиваются с растущими трудностями при продаже квартир по тем ценам, по которым они планировали продать, когда стоимость земли была высокой по сравнению с сегодняшними ценами. Трудности с финансированием этих предпринимателей могут поставить их перед серьезным кризисом денежных потоков, если рынок не вернется к разумным объемам продаж. Подорожали не только ипотечные кредиты, но и кредиты подрядчиков, а также цены на выполнение работ.



Шмул предлагает свои рецепты решения кризиса:





Покупатели, которые хотят купить квартиру, могут вести жесткие переговоры с подрядчиками и пользоваться льготами и условиями, которые они не могли получить год назад и, возможно, не смогут получить через год, когда рынок начнет выходить из кризиса.



Государство должно снизить налог на покупку квартир. Несмотря на то, что в этом году наблюдается резкое снижение объема сбора налогов (в сфере недвижимости - более чем на 50 процентов по сравнению с предыдущим годом), государство должно снизить налоги, чтобы стимулировать рынок к работе, а не останавливать индустрию недвижимости.



Проценты по ипотеке должны признаваться в качестве расходов, как это принято в США и некоторых других европейских странах.



Необходимо дать государственную гарантию аукционам по аренде квартир, чтобы рынок, который начал процветать несколько лет назад, не умер в тот момент, когда процентные ставки высоки и многие предприниматели "бегут" с этого рынка, который до нескольких месяцев назад был самым быстрорастущим рынком в Израиле наряду с городским обновлением.



Акции продаж и хорошие условия для работников и публики, потому что когда публика чувствует, что есть хорошая возможность, она покупает. Предприниматели, которые хотят продавать в такой период, должны придумать привлекательные акции продаж, чтобы на сегодняшнем рынке покупали недвижимость. И именно тогда они почувствуют реальную ценность сделки.