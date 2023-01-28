



Италия подписала газовое соглашение с Ливией на €8 миллиардов

Италия и Ливия заключили соглашение о добыче и поставках в Европу газа на 8 миллиардов евро, сообщается в пресс-релизе компании.



"Генеральный директор Eni Клаудио Дескальци и генеральный директор Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) Фархат Бенгдара договорились 28 января о развитии "Structures A&E", стратегического проекта, направленного на увеличение добычи газа для поставок внутреннего рынка Ливии, а также обеспечения экспорта в Европу", - говорится в пресс-релизе.



Общая оценочная сумма инвестиций составит 8 миллиардов долларов США, что будет иметь значительное влияние на отрасль и связанную с ней цепочку поставок, что позволит внести значительный вклад в экономику Ливии.



Structures A&E является первым крупным проектом в стране с начала 2000 года. Он состоит из разработки двух газовых месторождений возле шельфа Ливии. Общая добыча газа из двух структур начнется в 2026 году и достигнет 750 миллионов стандартных кубических футов газа в сутки.



Добыча будет снабжаться двумя основными платформами, привязанными к существующим очистным сооружениям на комплексе Mellitah.



Проект также предусматривает строительство объекта по улавливанию и хранению углерода (CCS), что позволит значительно сократить общий углеродный след в соответствии со стратегией декарбонизации Eni.



Соглашение было подписано в присутствии премьер-министра Италии Джорджии Мэлони и премьер-министра Правительства национального единства Ливии Абдула Хамида Аль-Дбейбаха.



Eni является ведущим международным производителем газа в Ливии, доля которого составляет 80% национальной добычи. Компания работает в Ливии с 1959 года и имеет большой портфель активов в разведке, добыче и разработке. Операции осуществляются через совместную компанию Mellitah Oil and Gas BV (Eni 50%, NOC 50%). Средняя собственная добыча составила 165 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день в 2022 году.