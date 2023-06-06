



Intel продает акции Mobileye за $1,4 миллиарда

Mobileye, компания, специализирующаяся на разработке технологий автономного вождения и систем помощи водителю, объявила в понедельник, 5 июня, что Intel, ее материнская компания, планирует продать 35 миллионов акций Mobileye. Ожидается, что сделка принесет Intel около 1,5 миллиарда долларов, которая борется с усилением конкуренции на рынке процессоров искусственного интеллекта.



Оценка Intel составляет чуть более 100 миллиардов долларов. Чтобы финансировать свои планы по созданию новых заводов по производству чипов, оснащенных передовыми технологиями, чтобы конкурировать в гонке за доминирование искусственного интеллекта, Intel требуются дополнительные средства.



Первоначально Intel намеревалась продать значительный пакет акций Mobileye во время своего первоначального размещения в октябре 2022 года. Однако из-за рыночных условий Mobileye была вынуждена выпустить акции по оценке примерно в 16 миллиардов долларов. Следовательно, Intel решила дождаться более благоприятной возможности, которая появилась сейчас, когда стоимость Mobileye увеличилась более чем вдвое и достигла 34 миллиардов долларов.



Goldman Sachs и Morgan Stanley лидируют в размещении акций израильской компании по производству автономных транспортных средств с опционом на продажу дополнительных 5,25 млн акций. После продажи акций доля Intel в компании Амнона Шашуа уменьшится до 88%.