



Индекс бигмака от The Economist – проверка "правильного" уровня валюты

Издание The Econimist внедрило индекс Биг-Мака как легкомысленный способ проверить, находятся ли валюты на "правильном" уровне. Этот способ не идеален, поскольку "Биг Мак" в разных странах состоит из местных ингредиентов, цены на которые отличаются.



Израильский шекель недооценен на 5,7% по отношению к доллару США. "Биг-Мак" стоит 17 шекелей в Израиле и 5,36 доллара США в США. Подразумеваемый обменный курс составляет 3,17. Разница между этим и фактическим обменным курсом 3,36 предполагает, что израильский шекель недооценен на 5,7%.



Поскольку в США "Биг-Мак" стоит 5,36 доллара, а в Украине 92 гривны, обменный курс между ценами в таком случае равен 17,6 гривны за доллар. Пока официальный курс установлен на уровне 36,56 гривны за доллар, поэтому, по мнению The Econimist, гривна на 53.5% недооценена по отношению к доллару.



В Польше "Биг-Мак" обойдется в 7,75 злотых. Заложенный обменный курс по отношению к доллару США составляет 3,31. Разница между этим и фактическим обменным курсом 4,34 предполагает, что польский злотый недооценен на 23,6%.



В Чехии знаменитый бургер можно приобрести за 99 крон. Предполагаемый обменный курс составляет 18,47. Разница между этим и фактическим обменным курсом, 21,95, свидетельствует о недооценке чешской кроны на 15,8%.



За молдавский мега сэндвич придется отдать 60 леев. Предполагаемый обменный курс составляет 11,19. Разница между этим и фактическим обменным курсом 18,84 говорит о том, что молдавский лей занижен на 40,6%.



В Еврозоне "Биг-Мак2 стоит 4,86 евро и 5,36 доллара в США. Приблизительный обменный курс составляет 0,91. Разница между этим и фактическим обменным курсом, 0,92, говорит о недооценке евро на 1,4%.



Аргентинский "Биг-Мак" имеет цену 980 песо, то есть приблизительный обменный курс составляет 182,84. Разница между этим и фактическим обменным курсом 184,70 свидетельствует о недооценке аргентинского песо на 1%.



В Швейцарии поклонникам "Биг-Мака" придется заплатить за него стоит 6,70 швейцарских франков в Швейцарии, поэтому предполагаемый обменный курс составляет 1,25. Разница между этим и фактическим обменным курсом, 0,92, рейтинг свидетельствует о переоценке швейцарского франка на 35,4%.

