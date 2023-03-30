



Хлебокомбинат в РФ “параллельно с батонами” начал производить дроны для военных

Тамбовский хлебокомбинат начал собирать беспилотники для российской армии, сообщают российские СМИ.



По информации СМИ, завод с самого начала полномасштабной войны в Украине совместно с другими тамбовскими предприятиями передает российским военным свою профильную продукцию, а также медикаменты и снаряжение. Тем не менее после того, как военные сообщили, что на передовой больше всего нужны беспилотники, предприятие “параллельно с баранками и батонами” наладило выпуск дронов, пишет газета.

“Еще в прошлом году военные попросили прислать беспилотники – чем больше, тем лучше. Попробовали конструировать сами – из деталей, которые можно найти в любом интернет-магазине. Сделали несколько экземпляров, отправили на фронт. Один дрон потеряли, получили ценные замечания от военных операторов, доработали конструкцию и начали серийное производство, параллельно снижая себестоимость везде, где это возможно”, – рассказал заместитель директора предприятия Александр Рудик, добавив, что в будущем фирма рассчитывает начать печатать часть комплектующих на 3D-принтере.

Сейчас предприятие выпускает простейшие квадрокоптеры, которые получили название “Бекас”, которые можно использовать для наблюдения. Первую партию из 16 беспилотников завод хочет отправить военным в конце марта.

Всего мощности предприятия позволяют собирать до 200 дронов в месяц. По данным издания, один “Бекас” обходится в 25-50 тысяч рублей.