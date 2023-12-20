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Греция не рекомендует кораблям плыть в районе Йемена
20.12.2023 14:46 Алина Груднева

Греция не рекомендует кораблям плыть в районе Йемена

Греция порекомендовала кораблям избегать плавания в районе Йемена из-за угроз атаки, которую могут совершить йеменские хути.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ

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Что примечательно, 20% торговых судов в мире принадлежат греческим компаниям/бизнесменам, а проход в Красном море играет большую роль в мировой торговле.

Как сообщалось ранее, за последнее время свыше 100 контейнеровозов изменили свои маршруты плавания через Красное море.

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