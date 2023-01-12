



Госконтролер: скоро будет всесторонний отчет о дороговизне жизни

Государственный контролер Матаньягу Энгельман пообещал, что скоро будет представлен всесторонний отчет о дороговизне жизни в Израиле на фоне программы, представленной накануне премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром финансов Бецалелем Смотричем.



Такое заявление он сделал на открытии ежегодной профессиональной конференции израильской коллегии контролеров госучреждений.



"Как известно, весь мир, включая Израиль, страдает от роста инфляции за последний год. Это затрагивает всех нас, особенно слабые слои населения, как отражается в отчете о бедности, опубликованном сегодня. В последние месяцы мы проводим проверки и составляем свой всесторонний отчет о дороговизне жизни в стране. Среди прочего, мы проверяем готовность государства к высокой инфляции, регулирование молочной промышленности и планы израильского правительства в сфере недвижимости", - сказал он.



Госконтролер отметил, что в последние месяцы были опубликованы по этой теме отчеты о цифровом банкинге, конкурентоспособности в автомобильной промышленности и монополиях на рынке продуктов питания.



Он призвал Нетаниягу и Смотрича исправить ошибки и принять рекомендации, опубликованные в этих документах, чтобы повлиять на дороговизну жизни в Израиле.



"Что касается отчета о борьбе государства с инфляцией, мы рассмотрим, как велась подготовка к стремительному росту инфляции, как решалась проблема с момента ее возникновения, мы рассмотрим влияние инфляции на планирование годового бюджета, а также проведем сравнения с тем, как другие страны мира справляются с инфляцией", - добавил он.