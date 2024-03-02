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Госдеп: атаки хуситов ударили по кошелькам американцев
02.03.2024 21:06 Алина Груднева

Госдеп: атаки хуситов ударили по кошелькам американцев

Из-за продолжающихся атак на корабли в Красном море, которые совершают йеменские хуситы, выросли потребительские цены в США.

Об этом говорится в отчете Государственного департамента США.

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"Нападения хуситов на торговые суда в Красном море удваивают стоимость доставки грузов в США, что оказывают ощутимое влияние на людей, повышая стоимость продуктов питания, медикаментов и топлива", - сказано в отчете.

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