



Глава OpenAI: Израиль сыграет огромную роль в революции ИИ

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что он впечатлен кадровыми резервами Израиля, и выразил уверенность в том, что местная технологическая экосистема сыграет “огромную роль” в революции искусственного интеллекта, которая изменит мир в ближайшие годы.



“Есть две особенности, которые я заметил в Израиле: во-первых, это плотность талантов, а во-вторых, неустанность, напор и амбиции израильских предпринимателей”, – говорит Альтман, выступая в Тель-Авивском университете. “Вместе эти две вещи оптимальны, чтобы привести к невероятному процветанию как с точки зрения исследований ИИ, так и с точки зрения приложений ИИ”.



Назвав ближайшую перспективу золотым веком ИИ, Альтман и Илья Суцкевер, один из создателей ChatGPT, призвали израильских разработчиков и предпринимателей углубиться в неизведанную территорию ИИ, который, по их прогнозам, имеет огромное количество возможностей и положительных применений.



“Я просто скажу: дерзайте, просто делайте это”, – с энтузиазмом сказал Суцкевер.



Ранее в тот же день Альтман встретился с президентом Ицхаком Герцогом и сказал ему, что его визит в Израиль является для него “очень особенным”.

“Скорость, с которой техническое и стартап-сообщество в Израиле осваивает ИИ, просто невероятна”, – говорит Альтман. “Энергия использования технологии и ее положительные преимущества просто фантастичны, и я уверен, что Израиль сыграет огромную роль – его техническое сообщество действительно потрясающе”.



Собеседники обсудили риски и преимущества ИИ, а также быстрые темпы развития технологии. Герцог выразил личную заинтересованность в проведении дискуссии в Израиле и во всем мире по этике и другим аспектам технологии искусственного интеллекта.

“Очевидно, что наряду с большими возможностями этой невероятной технологии существует также множество рисков для человечества и независимости людей в будущем”, – сказал президент. “Искусственный интеллект значительно улучшит медицину. Однако вопросы этики и морали, вопросы фейковых новостей показывают серьезные риски”.