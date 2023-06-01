



Глава Банка Израиля раскритиковал бюджет и встретился с Лапидом



На фоне предлагаемых изменений, касающихся правовой системы, доля Израиля в общем объеме привлечения капитала в сектор высоких технологий в мире в последние месяцы значительно снизилась. Падение инвестиций оказалось резче, чем в остальном мире, и возникла "избыточная девальвация" шекеля примерно на 10%, что оказывает значительное влияние на экономику и инфляцию.



На каждый процент девальвации ожидается увеличение годового индекса примерно на одну пятую процента. Такое мнение высказал управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон в рамках своего выступления на экономической конференции Эли Горовица.



По словам управляющего, "избыточная девальвация и давление на обменный курс ведут к тому, что, с учетом уравновешивающих факторов, мы имеем избыточную инфляцию, по крайней мере, около одного процента". Несомненно, израильская экономика в последние месяцы испытала значительный локальный шок. Это неудивительно: экономика любит определенность и стабильность. В последние месяцы, после предложенных изменений в судебной системе и сопровождавших их событий, “произошло снижение экономической уверенности” в Израиле, в том, как страну воспринимают рынки. Как только подрывается уверенность в экономике, подрывается и уверенность в ведении бизнеса.



"Продолжающаяся неопределенность влечет за собой значительные экономические издержки. Поэтому лица, принимающие решения, должны восстановить стабильность и определенность в израильской экономике. Как я уже говорил ранее: когда бы ни вносились конституционные изменения, они должны сохранять силу и независимость институтов, и это в рамках диалога всех заинтересованных сторон и при широком консенсусе", - заявил Ярон.



Через день после этого выступления с критикой государственного бюджета и призыва к правительству восстановить стабильность израильской экономики, глава Банка Израиля Амир Ярон встретился 31 мая с лидером оппозиции Яиром Лапидом.

