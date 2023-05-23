



Глава Банка Израиля: Повышения процентных ставок в этом раунде больше не будет

Решение о повышении процентной ставки было неизбежным, но оно станет последним в текущем раунде. Глава Банка Израиля Амир Ярон заявил вчера вечером: “Мы собираемся исчерпать повышение процентных ставок”.



Дополнительные намеки на этот счет появились в заявлении Валютного комитета: “Уровень инфляции за последние три месяца был ниже годового уровня инфляции. Инфляционные ожидания и прогнозы на первый год из всех источников находятся в районе верхней границы целевого диапазона (3%). Ожидания, полученные от рынка капитала на второй год вперед, находятся в пределах целевого диапазона (2%)”.



Банк Израиля считает, что эти цели могут быть достигнуты, ссылаясь на глобальные тенденции, которые, должны снизить инфляцию. Но, по мнению Банка, этого можно добиться только в том случае, если правительство присоединится к усилиям по борьбе с инфляцией.



“Оно держит ключи в руках, но пока предпочитает игнорировать проблему”, – .считают там.