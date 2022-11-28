



"Газпром" оставил транзит газа через Украину без изменений

Российский газовый монополист отказался от планов прекратить поставки газа в Молдову через Украину. Ранее "Газпром" заявлял о намерении сделать это с 28 ноября. Об этом говорится в заявлении компании.



"Принято решение не снижать подачу газа на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову", - говорится в сообщении.



В "Газпроме" обосновали свое решение тем, что "компания "Молдовагаз" устранила нарушение по оплате "Газпрому" текущих поставок российского газа в ноябре".



"Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены", - заявили в российской компании.



Напомним, государственная российская компания "Газпром" во вторник обвинила Украину в "оседании" газа, предназначенного для Молдовы, заявив, что с 28 ноября она может начать сокращать поставки газа в Молдову, которые проходят через Украину.