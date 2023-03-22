



Газопровод из Израиля в Европу откроется к 2027 году

После визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Италию итальянская энергетическая группа Edison решила до конца этого года утвердить схему газопровода Eastmed, который соединит Израиль, Грецию и Кипр и Европу к 2027 году.



Строительство газопровода из Израиля в Европу обсуждалось уже несколько лет, и в 2020 году израильский кабинет министров утвердил его строительство.