Газопровод из Израиля в Европу откроется к 2027 году
После визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Италию итальянская энергетическая группа Edison решила до конца этого года утвердить схему газопровода Eastmed, который соединит Израиль, Грецию и Кипр и Европу к 2027 году.
Строительство газопровода из Израиля в Европу обсуждалось уже несколько лет, и в 2020 году израильский кабинет министров утвердил его строительство.
Νέος αγωγός για μεταφορά φυσικού αερίου από την ανατολική Μεσόγειο στην Ιταλία: Στα σκαριά ο EastMed-Poseidon από τον Όμιλο Edison και την ΔΕΠΑ-O #Edison πρόκειται να λάβει την τελική επενδυτική απόφαση μέχρι τέλος 2023: πρακτορείο Reuters via @mignatiouhttps://t.co/MPMVAcbyKt pic.twitter.com/GhEmz7zQ3b— Christos G Failadis (@xfailadis) March 21, 2023