



G7 предложила новый потолок цен на российское дизельное топливо

"Большая семерка" дала понять, что ее устроит, если Европейский союз установит потолок цен на российское дизельное топливо в диапазоне от 100 до 110 долларов за баррель, пишет Bloomberg.



Запрет ЕС на импорт переработанных нефтепродуктов из России должен вступить в силу 5 февраля, и блок работает с "Большой семеркой", чтобы установить предельный уровень цен для продаж в третьи страны. Европейская комиссия предложила предельный уровень в 100 долларов.



Новый диапазон G7 означает, что "Большая семерка" предпочла бы более высокую цену - из-за опасений, что установление слишком низкого уровня может привести к скачкам цен или перебоям с поставками в Европе. Однако, потолок в 100 долларов ее устроит. Представитель G7 отметил отсутствие свободных мощностей на дизельном рынке, а также ряд простоев, связанных с техническим обслуживанием.



По словам чиновника, переговоры продолжаются, но стороны с оптимизмом смотрят на достижение соглашения до вступления в силу запрета ЕС на импорт. В последнее время российское дизельное топливо продается по цене от 115 до 120 долларов за баррель.



ЕС, который обсудит уровень цен в ближайшие дни, должен прийти к единогласному решению, чтобы установить предел. Механизм будет действовать, запрещая компаниям ЕС предоставлять страховые или финансовые услуги для перевозки российского топлива, если только оно не будет продано по установленному пределу цен. У него две цели: ограничить доходы России, не нарушая мировые энергетические рынки.



"Большая семерка" и ЕС уже установили потолок цен на российскую нефть. Для топлива планируют ввести два ограничения. Одно из них будет применяться к продуктам, которые дороже сырой нефти, например, к дизельному топливу. Для побочных продуктов, которые дешевле сырой нефти, таких как мазут, ЕС предлагает потолок в 45 долларов за баррель.