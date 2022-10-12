



Газовый кризис: Германия придумала, как помочь людям

Германия планирует срочно реализовать план поддержки потребителей из-за резкого повышения цены на газ



Страна собирается использовать 96 млрд евро, чтобы снизить давление на потребителей из-за резкого роста цен на газ, поскольку ситуация с его поставкой в ​​зиму остается напряженной даже с достаточными резервами, пишет Reuters.



В Германии заявили о поддержке предложения экспертной комиссии по предоставлению домохозяйствам, малому и среднему бизнесу единовременного пособия в размере действующего месячного счета за газ и механизма ограничения цен с марта. В настоящее время Комиссия работает над внедрением этих мер.



В случае принятия этот план будет оплачен пакетом помощи на 200 млрд евро, который правительство объявило в прошлом месяце, чтобы разгрузить снизить влияние цен на энергоносители на самую большую экономику. Деньги будут предоставлены путем возобновления работы Фонда экономической стабилизации (ESF), который в 2020 году был введен для помощи авиакомпании Lufthansa во время пандемии.