



Франция: план пенсионной реформы "не подлежит обсуждению"

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в воскресенье заявила, что план правительства по повышению пенсионного возраста с 62 до 64 лет "больше не подлежит обсуждению".



Это еще больше разозлило парламентских оппонентов и профсоюзы, которые планируют новые массовые протесты и подрывные забастовки на этой неделе, сообщает Associated Press.



По словам Элизабет Борн, выход на пенсию в 64 года и увеличение количества лет, необходимых для получения полной пенсии, "является компромиссом, который мы предложили, выслушав мнения организаций и союзов работодателей".



"Наша цель — обеспечить к 2030 году финансово сбалансированную систему", - сказала она.