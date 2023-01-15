



Ferrari предложила клиентам точные игрушечные копии их машин – видео

Компания Ferrari в сотрудничестве с производителем масштабных моделей автомобилей Amalgam Collection предложила покупателям итальянских суперкаров заказать точную копию выбранной ими машины в масштабе 1:8 или 1:12 при покупке автомобиля, сообщает Carscoops.



В случае, если покупатель заказывает к машине ее игрушечную копию, Ferrari отправляет производителю масштабных моделей точную спецификацию суперкара, изготавливающего машину в точном соответствии с цветовой гаммой, декоративными элементами и опциями в интерьере машины, настроенной заказчиком. Модели в масштабе 1:8 даже имеют открывающиеся двери.

Amalgam Collection не раскрыла стоимость создания модели по индивидуальному заказу, однако стандартные масштабные копии Ferrari этой фирмы предлагаются по цене от $4,5 тысяч до почти $16 тысяч за копию в масштабе 1:12 и 1:8 соответственно.